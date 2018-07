01.08.2018

Wenig Verkehr, aber viel Ärger in Steindorf

Fachleute diskutieren mit Gemeinderäten über Lösungen

Zwei Fachleute waren im Rahmen des gerade entstehenden Gemeindeentwicklungskonzepts in die jüngste Sitzung des Steindorfer Gemeinderats gekommen. Ilka Siebeneicher vom Büro Opla, das das Konzept plant, und der Verkehrsplaner Ulrich Glöckl hatten sich am Nachmittag bei einer Ortsbegehung zusammen mit Bürgermeister Paul Wecker die neuralgischen Stellen in Steindorf und den Ortsteilen angesehen.

Glöckl dämpfte gleich zu Beginn die Erwartungen: „Sie dürfen unsere Rolle nicht überschätzen, sagte er. Die Fachleute könnten nur Entscheidungshilfe geben und weitere Schritte festlegen. Beim Thema Verkehr haben die Steindorfer zwei Hauptanliegen: die Tonnagebegrenzung und die Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit im Ort. Beides gestaltet sich seit Jahren schwierig. Glöckl gab zu bedenken, dass das Verkehrsaufkommen doch sehr gering sei, trotzdem fühlten sich die Anwohner gestört. Die Sperrung bestimmter Straßen für den Schwerlastverkehr gehe nur, wenn man eine Alternativroute anbieten kann, sagte Glöckl, erst dann könnten Verhandlungen mit dem Landratsamt aufgenommen werden. Dort gebe es Ermessensspielraum, denn die Entscheidungen fielen von Landkreis zu Landkreis unterschiedlich aus.

Pflanztröge als optische Straßenverengung

Glöckl schlug vor, die Lkw-Fahrer täglich vier Stunden zu befragen, woher sie kämen und wohin sie wollen. Allerdings brauche man dafür die Polizei. „Eine Tonnagebeschränkung gibt es nicht ohne Verkehrskonzept!“, stellte er klar. Ebenso verhalte es sich mit der Einrichtung von 30er-Zonen: nicht ohne Verkehrskonzept. Auch das hänge von den handelnden Personen in der unteren Verkehrsbehörde ab. So sei in Eching am Ammersee die Ortsdurchfahrt auf Tempo 30 gesetzt. Glöckl schlug optische Straßenverengungen vor. Rechts und links sollte ein etwas erhöhtes Pflaster angebracht werden, das die Fahrbahn zwar verengt, große landwirtschaftliche Fahrzeuge aber durchlässt. Gut geeignet seien Pflanztröge, wie sie bereits am Hofer Berg stehen. Wirkungsvoll seien die sogenannten Smileys an den Ortseingängen, die anzeigen, ob die Geschwindigkeit passt oder nicht.

Auf die Frage nach den Fördermöglichkeiten gab es drei Vorschläge. Die Förderungen für den Straßenbau, für die Dorferneuerung und das Leader-Programm für Einzelmaßnahmen. Die Arbeitsgruppen werden sich zu weiteren Sitzungen treffen. Am 24. Oktober soll das Gemeindeentwicklungskonzept den Bürgern vorgestellt werden. (glb)

