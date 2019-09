vor 40 Min.

Wir verlosen Karten für den Friedberger Musiksommer

Diese Woche findet der Friedberger Musiksommer statt. Hier können Sie Karten gewinnen.

Von Ute Krogull

Große Kammermusik steht am Donnerstag, 5. September, ab 19.30 Uhr im Rahmen des Friedberger Musiksommers in der Rothenberghalle auf dem Programm. Die Solisten des Festivals präsentieren kammermusikalische Werke von Brahms, Eberl, Dvorák sowie von Dohnányi und Lieder von Liszt. Zu den Gästen des Festivals gehören Michal Friedländer, Merav Goldman, Horn, Nikolaus Boewer, Violine, Mechthild Sommer, Viola, sowie Florian Barak und Alexander Hülshoff, Cello. Karl-Heinz Steffens ist an der Klarinette zu hören und moderiert. Sopranistin Anne Steffens wird von Burak Cebi am Klavier begleitet.

Wir verlosen drei mal zwei Karten für den Abend. Wenn Sie mitmachen möchten, schicken Sie bitte bis Mittwoch, 9 Uhr, eine E-Mail an redaktion@friedberger-allgemeine.de, Kennwort: Kammermusik. Die Gewinner werden benachrichtigt.

Hier gibt es Tickets für den Friedberger Musiksommer

Tickets gibt es unter info@friedberger-musiksommer oder unter Telefon 0821/609299. Das vollständige Programm finden Sie unter www.friedberger-musiksommer.de. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter friedberger-allgemeine.de/datenschutz oder unter Tel. 0821/777-2355.

