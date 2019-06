vor 1 Min.

Wo Menschen einander etwas Gutes tun

Die Arbeiterwohlfahrt in Mering feiert ihr 70-jähriges Bestehen. Auch heute ist die soziale Frage eines der wichtigsten Anliegen einer Gesellschaft

Von Sabine Roth

Weil in den Räumen in Mering nicht genug Platz gewesen wäre, um das 70-jährige Bestehen zu feiern, hat der Ortsverein der Arbeitswohlfahrt am Samstag ins Alte Wasserhaus nach St. Afra eingeladen. Leider machte um 17 Uhr ein Gewitter mit viel Regen den Organisatoren der Feier im Garten einen Strich durch die Rechnung. Bis auf die Grillstation musste alles nach drinnen verlagert werden. Die Mitglieder und Ehrengäste fanden im Saal alle genügend Platz und freuten sich auf eine Feier mit schönen Erinnerungen und einem gebührenden Rückblick auf 100 Jahre Wohlfahrtsverband und 70 Jahre AWO Mering.

Der Ortsvorsitzende Jaromir Prochazka erinnerte an die Zeit vor 100 Jahren, als der Erste Weltkrieg vorbei war und eine große Not herrschte in der jungen Weimarer Republik. Aus dieser Zwangslage heraus gründete sich am 13. Dezember 1919 die Arbeiterwohlfahrt. Und zwar auf Initiative einer Frau, der gelernten Schneiderin Maria Juchacz. Prochazka forderte die Gäste dazu auf, sich in der Ausstellung im Alten Wasserhaus näher darüber zu informieren. Es sei geplant, auch eine Straße nach Maria Juchacz in Mering zu benennen. In Kissing gibt es sie bereits.

Es herrschte große Not in Mering

30 Jahre später wurde die AWO in Mering gegründet. „Auch damals war die Situation ähnlich wie in 1919. Der Zweite Weltkrieg lag gerade vier Jahre zurück, es herrschte Wohnungsnot, Mangel an Lebensmitteln, Decken, Kleidung, an allem, was man zum Leben braucht.“, sagt Prochazka. Er erinnerte an die Erholungsverschickung für Kinder und Erwachsene.

1955 wurde die erste Wärmestube in der Gaststätte Schlossschenke eröffnet. „Es war eine der ersten in ganz Bayern.“ Die Erholungsmaßnahmen entwickelten sich zu den Hauptaufgaben der Meringer AWO. 1957 entstand als neue Maßnahme die Stadtranderholung, damals in der Friedenau, die es in dieser Form auch heute noch gibt und die rege genutzt wird.

Ein eigener Ortsverein in Mering-St. Afra

Im gleichen Jahr entschlossen sich 21 Mitglieder des Ortsverbandes in Mering, in der neuen Siedlung St. Afra einen eigenen Ortsverein ins Leben zu rufen. Der ebenfalls anwesende Winfried Bicker leitete als letzter Vorsitzender den Ortsverband Mering St. Afra von 1995 bis 2011, als die beiden Ortsverbände fusionierten. Er sorge nach wie vor für Geselligkeit bei seinem monatlichen Kaffeetreff beim Inder in St. Afra, sagte Prochazka.

1973 wurde das Wasserhaus erworben und umgebaut, so dass es drei Jahre später als Begegnungsstätte eröffnet werden konnte. Vor über 20 Jahren wurde es erweitert und bietet heute unter anderem Platz für viele Veranstaltungen wie Gedächtnistraining, Rechtsberatung, Computerkurse, den Computerclub, Film- und Seniorennachmittage und Sprachunterricht für Flüchtlinge. „Wir werden uns weiterhin mit viel ehrenamtlichem Engagement für eine soziale gerechte Gesellschaft einsetzen, zum Wohle der Meringer Bürgerinnen und Bürger“, freut sich Prochazka.

Auch heute noch sei die soziale Frage eines der wichtigsten Anliegen in einer Gesellschaft, sagte die Landtagsabgeordnete Simone Strohmair, die auch Mitglied des Präsidiums der AWO Schwaben ist. „Hier treffen sich Menschen und tun sich gegenseitig etwas Gutes“, so Strohmair. Es sei für sie ein schönes Gefühl zu sehen, was in Schwaben von der AWO alles geleistet werde.

Auszeichnung für den Meringer Jaromir Prochazka

Für seine 20-jährige ehrenamtliche Arbeit als Vorsitzender wurde Jaromir Prochazka von Heinz Münzenrieder, dem Vorsitzenden des Präsidiums der AWO Schwaben, mit einer Uhr und einer goldenen Verdienstspange ausgezeichnet. Als Dank für ihre langjährigen Leistungen wurden zudem einige Mitglieder mit einem Geschenkkorb und einer Urkunde geehrt, bevor es zum geselligen Teil des Abends überging. Peter Hörmann sorgte gemeinsam mit Jürgen Schwilski für die musikalische Unterhaltung.

