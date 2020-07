vor 33 Min.

Wo könnte in Kissing die dringend benötigte Kita entstehen?

Auf dem Grundstück an der Bahnhofstraße südlich des Parktplatzes der Paartalhalle soll der neue Kindergarten in Kissing gebaut werden.

Plus In Kissing fehlen Betreuungsplätze für Kinder. Eine neue Einrichtung soll her. Der Gemeinderat schafft dafür die Grundlagen. Doch wo ist der geeignete Ort?

Von Philipp Schröders

Die Gemeinde Kissing stellt nicht genug Betreuungsplätze für Kinder zur Verfügung. Daher hat sie beschlossen, eine neue Kindertagesstätte zu bauen. Im vergangenen Gemeinderat sind nun die Grundlagen für das Vorhaben gelegt worden. Zudem steht nun fest, wo die Kita gebaut werden soll.

Grundsätzlich stellt die Gemeinde zwar derzeit 610 Betreuungsplätze für Kinder zur Verfügung. Diese werden aber nicht ausreichen. Zum derzeitigen Stand fehlen ab September insgesamt 91 Plätze, also 32 in der Krippe, 36 in der Regelkinderbetreuung und 23 im Hort. Wie berichtet hatte der Gemeinderat daher beschlossen, drei Krippen- und zwei Regelgruppen zu schaffen. Über den genauen Standort gab es aber bisher keine Informationen, da über Grundstücksverhandlungen generell im nicht öffentlichen Teil der Sitzungen beraten wird.

Neue Kita in Kissing soll kein provisorischer Bau sein

Es zeichnete sich aber bald ab, dass die neuen Betreuungsgruppen in einem Kinderhaus untergebracht werden könnten. Zudem gab der Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung die Richtung vor, eine Kindertagesstätte bauen zu lassen, die dauerhaft Bestand hat. Andere Kommunen im Landkreis, die ebenfalls nicht genug Plätze zur Verfügung stellen können, setzen auf Interimslösungen wie Container. In Kissing ist aber eine dauerhafte Lösung gewollt, was alle Fraktionsvorsitzenden bestätigten.

Bürgermeister Reinhard Gürtner und die Verwaltung hatten dafür ein Grundstück südlich des Parkplatzes der Paartalhalle, angrenzend an die Bahnhofstraße, im Blick. Zunächst musste aber geklärt werden, ob dort überhaupt eine Kindertagesstätte gebaut werden darf. Wie Gürtner im vergangenen Gemeinderat berichtete, fand dazu Ende Mai eine Besprechung im Landratsamt mit allen voraussichtlich am Verfahren beteiligten Fachbereichen statt.

Neue Kita in Kissing: Es sieht gut aus mit der Baugenehmigung

Die gute Nachricht für die Gemeinde: Die Baujuristen erklärten dabei, dass die Kindertagesstätte vorab eine Baugenehmigung erhalten kann – gegebenenfalls mit Auflagen und Befreiungen. „Jedoch soll das Bauplanungsrecht den zukünftigen Gegebenheiten angepasst werden“, sagte Gürtner. Deshalb müssen für die Zulässigkeit der Kindertagesstätte der Flächennutzungsplan und der Bebauungsplan des Grundstückes geändert werden.

Das Grundstück in der Nähe der Paartalhalle ist derzeit eine landwirtschaftliche Nutzfläche. In Zukunft soll es laut Flächennutzungs- und Bebauungsplan als Fläche für den Gemeindebedarf ausgewiesen werden. Der Gemeinderat stimmte den Änderungen ohne Diskussion zu. Der Auftrag für die Ausarbeitung wurde an das Ingenieurbüro Arnold Consult vergeben.

