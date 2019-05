vor 51 Min.

Zu wenig Parkplätze für die Salzgrotte in Kissing

Der Kissinger Bauausschuss spricht sich deshalb gegen die neue Nutzung des Vitalhauses an der St.-Bernhard-Straße aus. Zudem wird ein Funkmast abgelehnt.

Von Philipp Schröders

Zwei Vorhaben haben im vergangenen Kissinger Bauausschuss für Diskussionen gesorgt. Wie berichtet, bietet das Vitalhaus an der St.-Bernhard-Straße in Kissing verschiedene Erholungsmöglichkeiten. Unter anderem können Besucher in einer Salzgrotte entspannen. Im Bauausschuss ist aber nun bemängelt worden, dass die ausgewiesenen Parkplätze nicht mit der Stellplatzsatzung der Gemeinde übereinstimmen. Es sind zu wenig eingeplant und die vorhandenen sind zu klein.

Die eingereichte Nutzungsänderung der Betreiberfirma sieht vor, dass im Erdgeschoss der Gewerbeimmobilie ein Einzelhandelsgeschäft mit Geschenk-, Deko- und Kleinartikeln, ein Café, der Betrieb der Salzgrotte und ein Fitness-Studio geplant sind. Im Obergeschoss ist Platz für eine Arztpraxis, einen Steuerberater, eine Rechtsanwaltskanzlei, eine Immobilienverwaltung und eine kleine Wohnung. Die auf dem Plan dargestellten Parkplätze entsprechen aber laut der Kissinger Verwaltung nicht den Vorgaben der Stellplatz- und Garagensatzung, weil sie nur eine Tiefe von fünf Metern aufweisen beziehungsweise 2,30 Meter breit sind. Die Vorgaben sehen eine Mindestgröße von 2,50 Meter auf fünf Meter vor, teilweise bis zu 5,50 Meter.

Planung in Kissing muss angepasst werden

Wolfgang Hörig von der Freien Wählergemeinschaft kritisierte: „Wir reden hier über Sachen, die längst schon da sind.“ Es gehe also um eine nachträgliche Genehmigung, obwohl in der Sitzungsvorlage von einer geplanten Umnutzung die Rede war. Bauamtsleiter Alfred Schatz erklärte, dass er mit dem Planer telefoniert habe.

Es bestehe die Möglichkeit, die Planung anzupassen oder eine Ablöse zu zahlen. Im Gremium wurde dann darüber diskutiert, ob man der Umnutzung bereits zustimmen sollte oder nicht.

Schatz erklärte, dass die übergeordnete Behörde für die Überprüfung der Vorgaben zuständig sei. „Wir erstellen die Satzung, das Landratsamt schaut, dass sie eingehalten wird.“ Letztendlich lehnten die Mitglieder den Antrag auf Nutzungsänderung einstimmig ab. Zudem gaben sie den Hinweis ans Landratsamt, die Anzahl und Maße der benötigten Stellplätze festzustellen.

Unternehmen will 25 Meter hohen Mobilfunkmast errichten

Zudem sprach sich der Bauausschuss gegen die Pläne eines Unternehmens aus, auf dem Grundstück an der Auenstraße 12 in der Nähe der Bahngleise und der Brücke einen 25 Meter hohen Mobilfunkmast aufzustellen. Bürgermeister Reinhard Gürtner äußerte Bedenken im Hinblick auf die geplante Osttangente. Die vorläufige Planung sieht vor, dass die Trasse für die Umgehung in der Nähe verläuft. „Wenn etwas an der Bahnbrücke verändert werden muss, bekommen wir dann Probleme.“ Diese Befürchtung äußerte auch Franz-Xaver Sedlmeyr von der CSU. Ludwig Asam von den Grünen erklärte, dass der neue Mobilfunkstandard 5G benötigt werde. Zudem lehne seine Partei die Osttangente ab, daher könne er aus diesem Grund nicht gegen den Mast stimmen.

Bauamtsleiter Schatz erklärte aber, dass auch andere Gründe gegen den Funkmast sprechen. In dem Bereich verlaufen Kanalleitungen. Sollte an denen gearbeitet werden müssen, sei unter Umständen das Fundament des Turms im Weg. Zudem riet er davon ab, in der Nähe der Bahnstrecke zu bauen. Das habe bei Projekten in der Vergangenheit auch aufgrund von sensiblen Leitungen zu Problemen geführt.

Letztendlich sprach sich der Bauausschuss einstimmig gegen den Funkmast aus.

Container Auf dem ehemaligen O&K-Gelände hat ein Maschinenbau-Unternehmen sechs Container aufgestellt, je zwei übereinander. Sie dienen als Büro-, Sanitär- und Umkleideräume. Sedlmeyr sagte: „Es ist kein Wohnraum vorgesehen, ich denke, das ist in Ordnung.“ Der Bauausschuss genehmigte die Aufstellung, allerdings mit dem Zusatz, dass die Container nur für die angegebenen Zwecke genutzt werden dürfen.

