Zuchterfolg für die Lechleite

Zwei Islandpferde aus Friedberg erhalten Bestnoten

Bei der Auftaktveranstaltung der „Fohlenreise 2019“ in Friedberg wurden zwei Islandpferde von der Lechleite aus der Zucht von Familie Frisch Sieger in ihren Klassen. Die „Fohlenreise“ ist die jährliche Zuchtbewertung aller in diesem Jahr geborenen Islandpferde in Deutschland. Die Fohlenreise durch Bayern hat 2019 neun Stationen. Erster Termin war in St. Afra im Felde auf dem Reitstall Hermann. Organisiert wurde die Veranstaltung vom privaten Islandpferdebetrieb Lindenau der Familie Klier. Insgesamt waren acht Fohlen und fünf Mutterstuten aus der Umgebung genannt. Die Pferde erhalten nach einem Bewertungssystem am Ende drei Noten. Eine Note auf das Gebäude (Exterieur), eine Note auf den Charakter (Interieur) und eine Note auf die zu erwartende Gangveranlagung sowie einen zusammenfassenden Richterspruch.

Bestes Fohlen bei dieser Bewertung wurde der Hengst Sólan von der Lechleite, beste Mutterstute im Rahmen der Basisprüfung Saegletta von der Lechleite. Beide stammen aus der Zucht der Familie Frisch und dem Islandpferdegestüt Lechleite. Sólan wurde mit folgendem Richterspruch bedacht: „Elegantes, wohlproportioniertes Hengstfohlen mit leichtfüßigem Bewegungsablauf und guter Gangtrennung, zeigte sich mutig und mit feinen Reaktionen“.

Die Züchterin Veronika Frisch zeigte sich sehr stolz und glücklich über das Ergebnis. „Langjährige Erfahrung und eine gewissenhafte Auswahl der Eltern zahlen sich am Ende immer aus!“, sagte sie. (FA)

