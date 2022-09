Unbekannte stehlen Geräte von einer Baustelle

Der Stampfer und 30 Metallstangen werden auf einen Wert von 2650 Euro geschätzt.

Bereits zwischen Freitagabend, 9. und Montagmorgen, 12. September, muss sich ein Diebstahl auf einer Baustelle in Adelzhausen ereignet haben, bei der die Polizei nun um Hinweise bittet.

Unbekannte entwenden in Adelzhausen Stampfer und Metallstangen

Im betreffenden Zeitraum brachen noch unbekannte Täter in eine Baustelle in der Schulstraße 9 ein und entwendeten dabei einen Stampfer und 30 Metallstangen. Den Wert der entwendeten Gegenstände gibt die Polizei mit ca. 2.650 Euro an. Hinweise dazu nimmt sie unter Telefon 0821/323-1710 entgegen.