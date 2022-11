Stadtsparkasse schließt weitere Filialen im Raum Friedberg

Plus Kundinnen und Kunden des Geldinstituts müssen sich auf weitere Wege einstellen. Teilweise werden sogar die Geldautomaten abgebaut.

Die Stadtsparkasse Augsburg schließt in den nächsten Wochen sieben weitere Beratungscenter. Teilweise werden auch Geldautomaten und Kontoauszugsdrucker abgebaut. Betroffen davon sind drei Standorte im Friedberger Raum. So fallen die Reaktionen vor Ort aus.