Aktion des Aktiv-Rings will zum Lesen anregen

Unter dem Motto "Betrüge dein Handy ab und zu mal mit einem Buch" startet in Friedberg eine Kampagne.

Die Zeiten, in denen das Lesen eines Buches fest im Tagesablauf eingebaut war, sind längst vorbei. Heutzutage hat jeder ein Handy in der Hand. Ob für Arbeitszwecke, Freizeitplanung oder für Fotos, auf das Handy kann kaum jemand verzichten. Dass dadurch nicht nur die Konzentrationsspanne verkürzt wird oder die Kreativität leidet, ist längst erwiesen. Der Aktiv-Ring Friedberg startet jetzt eine Kampagne mit dem Titel: "Betrüge dein Handy ab und zu mal mit einem Buch".

Renate Mayer, die Geschäftsführerin vom Aktiv-Ring Friedberg, findet dass gerade in der tristen, grauen Jahreszeit ein Buch für schöne Momente sorgen kann. Verschiedene Einzelhändler in Friedberg haben sich schon der Aktion angeschlossen. Die Buchhandlung Lesenswert, das Schreibwarengeschäft Gerblinger und der Unverpackt-Laden "Ich bin's" werden in den nächsten Tagen mit den Buchstaben für den Satz "Betrüge dein Handy ab und zu Mal mit einem Buch" beliefert. In den Schaufenstern werden die Buchstaben, die von einem Grafikdesigner speziell dafür angefertigt wurden, dann aufgehängt. Provokativ im Erpresserbriefstil gestaltet, sorgt es für einen "Eyecatcher".

Auch Wolfram Grzabka, der den beliebten Bücherschrank in der Ludwigstraße ins Leben gerufen hat, macht mit. Ebenfalls wird der Spruch in der Bücherei aufgehängt und Renate Mayer, die die zündende Idee hatte, bestückt auch die Schaufenster in der Ludwigstraße 28 und am Berg 3 mit dem Slogan. In den Schulen und der Bücherei werden Lesezeichen verteilt, auf denen der Spruch der Kampagne zu lesen ist. So werden auch die Jüngsten schon motiviert, zu lesen. Insgesamt 5000 Lesezeichen wurden gedruckt. Die Kosten dafür hat der Aktiv-Ring übernommen. Mayer appelliert auch an alle Eltern, ihren Kindern mal wieder vorzulesen. Erinnert man sich, an seine eigene Kindheit, hat man mit Vorlesen nur positive Erinnerungen verknüpft.