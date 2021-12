Corona ist für die Kirchen eine Chance

Plus Ein Weihnachtsfest ohne "Stille Nacht" bei Kerzenschein und die leisen Töne der Kirchenorgel. Auf die Christmette mögen viele Menschen trotz Corona nicht verzichten.

Es ist Heiligabend, 24. Dezember, und die Kirchen bleiben leer. Dieses Szenario war bis vor eineinhalb Jahren trotz vieler Kirchenkritikerinnen und -kritiker unvorstellbar. Im Gegenteil, gerade zur Weihnachtszeit zog es besonders viele Menschen wieder in die Gotteshäuser. Da verirrte sich so mancher zur Christmette, der sonst sich das ganze Jahr über nicht blicken ließ. Zu Weihnachten gehörte der Kirchenbesuch einfach dazu.