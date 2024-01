Aichach-Friedberg

06:00 Uhr

Die Realschule Friedberg bekommt eine Bücherei

Plus Dicke Schmöker, Sachbücher und Spiele stehen den Kindern der Konradin Realschule jetzt in der Schulbücherei zur Verfügung. Welcher Lesestoff besonders beliebt ist.

Von Johanna Schnitzhofer Artikel anhören Shape

In der Pause Lesestoff für den freien Nachmittag besorgen oder eine Runde spielen können jetzt die Schülerinnen und Schüler der Konradin-Realschule. Hier steht seit November eine eigene Schulbücherei zur Verfügung. Diese wurde auf Initiative von Lehrerin Kerstin Kotschi ins Leben gerufen. Sie bringt aus dem Privatleben Bücherei-Erfahrung mit und kann auch auf die Unterstützung der Jugendlichen zählen.

Kerstin Kotschi leitet nämlich neben ihrer Arbeit als Lehrerin seit sechs Jahren auch die kleine Bücherei in Stettenhofen. "Das hat es mir auf jeden Fall leichter gemacht, so etwas auch hier an der Schule zu organisieren", sagt sie. Und von Schülerseiten hat die Lehrerin tatkräftige Unterstützung bekommen. In der Pause helfen Kinder aus dem Wahlkurs Büchereiteam bei einer möglichst organisierten Ausleihe.

