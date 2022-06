Aichach-Friedberg

vor 18 Min.

Friedberger Rentner darf Landrat Metzger "Nick-Neger" nennen

Plus Das Amtsgericht hatte den Mann wegen Beleidigung zur Geldstrafe verdonnert. In der Berufung wird das Urteil aufgehoben. Wie ist die Begründung des Landgerichts?

Von Ute Krogull

Politikerinnen und Politiker mussten sich zur Hochphase der Pandemie wegen der Schutzmaßnahmen einiges anhören. Als ihn ein Friedberger in einem E-Mail-Wechsel unter anderem als "Nick-Neger" bezeichnete, wurde es Landrat Klaus Metzger aber zu bunt: Er zeigte den Mann an. Das Amtsgericht Aichach verurteilte den Friedberger im Juli 2021 wegen Beleidigung. Dieses Urteil hob das Landgericht Augsburg nun in der Berufung auf.

