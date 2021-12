Fünf nachhaltige Geschenkideen aus dem Wittelsbacher Land

Plus Nachhaltig schenken ist im Trend. Bienen, Blumen, Schokolade und mehr: Wir haben uns in Aichach-Friedberg nach besonderen Weihnachtsgeschenken umgeschaut.

Mit nachhaltigen Geschenken macht man nicht nur eine Freude, sondern tut auch noch etwas Gutes für die Umwelt - ganz im Sinne des Fests der Liebe. Die Redaktion hat sich im Wittelsbacher Land umgehört, welche regionalen und nachhaltigen Präsente sich anbieten und fünf Geschenktipps ausfindig gemacht.