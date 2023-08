Ist ein Immobilienkauf im Landkreis finanziell noch zu stemmen?

Plus Bauen ist teuer. Trotzdem steht gerade für jüngere Menschen im Landkreis Aichach-Friedberg ein Immobilienkauf auf der Wunschliste. Zwei Experten geben ihnen Tipps.

Ein junges Ehepaar mit zwei kleinen Kindern träumt den Traum vom eigenen Haus, mit Sandkasten und Schaukel im Garten. Doch ist das realisierbar? Zinsen, Baukosten und Inflation steigen, Wohnraum ist knapp. "Ich sage es ganz ehrlich, ohne Eigenkapital, wird es schwer", warnt Mathias Kennerknecht, Leiter der Baufinanzierung bei der Raiffeisenbank Wittelsbacher Land.

Die logische Folge sei nämlich, dass dann die Finanzierung teuer wird. "Es ist ganz einfach: Je mehr Eigenkapital vorhanden ist, umso niedriger sind die Zinsen", rechnet Kennerknecht vor. Wenn ein Paar eine Baufinanzierung möchte, prüft zunächst die Bank, ob die Finanzierung realistisch ist. "Das nennen wir Lebensphasenplanung", erklärt Kennerknecht. In die sind auch Zeiten aufgenommen, da nur ein Einkommen vorhanden ist, weil das Paar eine Familie gründet und einer der beiden im ersten Jahr das Kind versorgen möchte. "Wir prüfen, ob der Kunde den Kredit zurückzahlen kann und wie Einkommen, Ausgaben und die Kreditbelastung sind", sagt Kennerknecht.