Landrat Klaus Metzger ist Vorsitzender des Roten Kreuzes in Schwaben

Der Landrat und BRK-Vorsitzende von Aichach-Friedberg, Klaus Metzger, tritt die Nachfolge von Angelika Schorer an.

Die Vorsitzende des BRK-Bezirksverbands Schwaben, BRK-Präsidentin Angelika Schorer, trat in der Funktion als Bezirksvorsitzende ab. Seit 2009 hatte sie dieses Amt inne. Das Rote Kreuz hat sich in ihrer Amtszeit gut entwickelt, unter anderem wurde die Berufsfachschule für Notfallsanitäter in Schwabmünchen gegründet. Zu ihrem Nachfolger wurde einstimmig Landrat Klaus Metzger gewählt, der seit 2017 bereits Vorstandsvorsitzender des BRK-Kreisverband Aichach-Friedberg ist. Zudem stand die Neuwahl des Amtes der stellvertretenden Schatzmeisterin an, nachdem Cornelia Kollmer das Amt aus persönlichen Gründen in andere Hände legen wollte. Gewählt wurde hier Sandra Peetz-Rauch, die im Hauptberuf Vorstandsvorsitzende der Stadtsparkasse Augsburg ist. (AZ)

