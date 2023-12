Aichach-Friedberg

Raunächte, Frauentragen, Friedenslicht: Winterliche Bräuche in Aichach-Friedberg

Plus Alte und neue Traditionen verströmen vor allem in der Zeit um Weihnachten eine besondere Anziehungskraft. Diese magischen Bräuche werden im Wittelsbacher Land gepflegt.

Von Edigna Menhard

Sie sind ergreifend, bringen Freude und Zusammenhalt: Studien belegen, dass Rituale für Glücksgefühle sorgen. Das Wittelsbacher Land kann gerade zu Weihnachten und im Winter eine Vielzahl von schönen Traditionen und Bräuchen vorweisen. Einige von diesen stammen noch aus alten Zeiten, manche wurden erst vor wenigen Jahren in unserer Region eingeführt.

Barbarazweig

Am 4. Dezember wird der Zweig eines Obstbaums abgeschnitten und in eine Vase gestellt, damit dieser an Weihnachten Blüten trägt. Der Brauch geht auf die Heilige Barbara zurück, die für ihren christlichen Glauben sterben musste. Der Legende nach blieb sie auf dem Weg ins Gefängnis mit ihrem Kleid an einem Zweig hängen. Diesen stellte sie in ein Gefäß mit Wasser. An ihrem Todestag soll der Zweig erblüht sein.

