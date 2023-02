Aichach-Friedberg

So sehen die Notfallpläne für einen Blackout im Wittelsbacher Land aus

Wie sich die Gemeinden auf einen längeren Stromausfall vorbereiten sollten, wird in einer Arbeitsgruppe im Landratsamt Aichach-Friedberg koordiniert.

Plus Mit der Sorge vor Cyberattacken und Energieknappheit steigt die Angst vor Stromausfällen. Landkreis, Gemeinden und Stromversorger haben Vorkehrungen getroffen.

Selbst ein kurzer Stromausfall kann ärgerlich sein, wenn zum Beispiel ein wichtiges Dokument auf dem Computer nicht rechtzeitig gespeichert wurde. Dauert das Problem aber länger, kann sich ein Horrorszenario entwickeln. Telefon und Handy sind nicht mehr nutzbar, Geldautomaten, die Wasserversorgung – irgendwann funktioniert möglicherweise gar nichts mehr. Auch deshalb beobachteten viele Menschen die angespannte Versorgungslage und die Bedrohung durch Cyberangriffe mit wachsender Sorge, horten Trinkwasser und schaffen sich ein batteriebetriebenes Radio an. Im September 2022 beschloss der Landkreis Aichach-Friedberg den Sondereinsatzplan "Flächendeckender Stromausfall". Von Anlaufstellen im ganzen Landkreis über Flyer mit den wichtigsten Informationen für die Bürgerinnen und Bürger: So bereiten sich die Gemeinden in Aichach-Friedberg auf einen Blackout vor.

