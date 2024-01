Frontalzusammenstoß: Auto gerät bei Althegnenberg in den Gegenverkehr

Ein Autofahrer fährt auf der B2 Richtung Fürstenfeldbruck in den Gegenverkehr und stößt frontal mit einem Pkw zusammen. Der Fahrer kommt ins Krankenhaus.

Ein Autofahrer hat am Montag auf der B2 in Althegnenberg (Kreis Fürstenfeldbruck) einen Frontalzusammenstoß verursacht. Der 65-Jährige aus Fürstenfeldbruck fuhr auf der B2 in Richtung Hattenhofen. Auf Höhe der Tankstelle in Althegnenberg touchierte er erst einen entgegenkommenden Pkw seitlich und stieß dann frontal mit einem weiteren Pkw zusammen.

Der Fürstenfeldbrucker wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehren Althegnenberg, Fürstenfeldbruck und Mittelstetten wurden zur Bergung alarmiert. Zwei Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden, insgesamt entstand Sachschaden von rund 22.000 EUR. (AZ)