Messerangriff in Althegnenberg: 54-Jähriger geht auf Mitbewohner los

Ein 54-jähriger Althegnenberger versucht, mit dem Messer auf seinen Mitbewohner einzustechen. Die Polizei nimmt den Täter vor Ort fest.

In Althegnenberg (Kreis Fürstenfeldbruck) hat am Dienstag ein 54-Jähriger versucht, auf seinen 41-jährigen Mitbewohner mit dem Messer einzustechen. Laut Polizei trug sich der Vorfall gegen 1 Uhr Nachts zu.

Der Mitbewohner konnte sich in einem Zimmer in Sicherheit bringen. Der 54-Jährige wurde unmittelbar vor Ort festgenommen und am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt. (AZ)