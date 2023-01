Gartentage auf Gut Mergenthau fallen 2023 aus – weitere Zukunft ist ungewiss

Plus Die Gartentage "Lebensraum Garten" auf Gut Mergenthau wird es heuer nicht geben. Das verkündet Gutsherrin Monika Fottner schweren Herzens – und verrät die Gründe.

Die Stimmung ist geknickt. Bei ihr und ihrer ganzen Familie. "20 Jahre lang hat es die Gartentage auf Gut Mergenthau gegeben", sagt Gutsherrin Monika Fottner. "Manchmal mit Sonnenschein, manchmal sind sie im Regen versunken. Aber schön waren sie immer." Die Betonung liegt auf dem "waren" – denn die Familie hat sich entschieden, die beliebte Ausstellung abzusagen. 2023 gibt es keinen "Lebensraum Garten", und auch die Zukunft der Veranstaltung sieht düster aus.