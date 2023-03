Boandlkircher Brettlbühne feiert mit "Zwei Engel Widerwillen" Premiere

Plus Auf der Bühne im Gasthof Giggenbach geben die Frauen den Ton an. Wie die Aufführung beim Publikum ankam.

"Da kann man andere hinschicken, das Stück ist echt der Brüller", sagte nicht nur einer aus dem Publikum, der am Samstagabend im Gasthof Giggenbach in Baindlkirch die Premiere des Dreiakters "Zwei Engel Widerwillen" der Boandlkircher Brettlbühne erlebt hat. Der Dreiakter von Toralf Rückert war von Sabine Kaltenbrunner passend für ein reines Frauenensemble umgeschrieben worden. "Irgendwie scheinen wir alle Männer verjagt zu haben", sagt die Spielleiterin, die händeringend nach männlichen Mimen für die nächste Spielzeit sucht.