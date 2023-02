"Zwei Engel Widerwillen" auf der Boandlkircher Brettlbühne

Dreiakter feiert seine Premiere im Gasthaus Giggenbach in Baindlkirch. Besucherinnen und Besucher werden viel zu lachen haben.

„Unsere treuen Zuschauer scharren schon mit den Füßen“, weiß Julia Holzmann von der Boandlkircher Brettlbühne. Am Samstag, 18. März, nämlich findet die Premiere des Dreiakters „Zwei Engel Widerwillen“ im Gasthof Giggenbach statt. Die aberwitzige Komödie von Toralf Rückert wurde passend für ein reines Frauenensemble von Sabine Kaltenbrunner umgeschrieben. Damit auch das Publikum voll auf seine Kosten kommt und es ordentlich was zu lachen gibt, proben die Akteurinnen und Akteure seit Wochen.

Endlich wird wieder gespielt in Baindlkirch

Groß ist auch die Freude bei den fünf Schauspielerinnen, dass es nach drei Jahren Pause endlich wieder heißt: „Vorhang auf in Baindlkirch". Mit Hochdruck und viel Begeisterung wird über Kostüme und Szenen diskutiert und an Details gefeilt, bis die Pointe sitzt, damit alle Besucherinnen und Besucher vor Lachen Tränen in den Augen haben. Die unterhaltsame Komödie in drei Akten um die Gräfin von und zu Hohlenberg (Diana Micko-Traub) handelt von Toleranz und Rücksichtnahme, vom Alt- und vom Akzeptiertwerden.

Resi (Vanessa Lorenz) und Rosi (Katharina Micko), denen es gelungen ist, sich aus dem Gefängnis zu befreien, brechen ausgerechnet im Sommerhaus der nicht mehr ganz jungen und etwas verschrobenen Gräfin ein. Unerschrocken versucht diese nun, den ungebetenen Besuch als Hilfe in Haus und Garten einzuspannen. Notgedrungen lassen sich Resi und Rosi auf das Angebot ein. Dann aber tauchen Frau Gräfins Tochter Rigoletta (Petra Micko) und Nichte Charlotte (Julia Holzmann) auf, und die Geschichte nimmt ihren Lauf.

Noch liegen einige Wochen intensives Proben vor dem Ensemble der Boandlkircher Brettlbühne. Zum Bedauern aller sind Männer leider im Theaterbetrieb von Baindlkirch eher in der Technik als auf der Bühne zu finden. Und so sorgen dieses Jahr fünf Frauen für turbulente Szenen und viele Lacher.

Der Kartenvorverkauf für die insgesamt sechs Vorstellungen läuft schon auf Hochtouren. Kartenvorbestellung unter www.boandlkircher-brettlbuehne.de und telefonisch bei Franz Sporer unter 08202/1543.

Termine Samstag, 18. und 25. März, 20 Uhr, Freitag, 24. und 31. März, 20 Uhr, Sonntag, 26. März, 15 Uhr.