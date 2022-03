Dasing stemmt gleich mehrere große Projekte

Außer dem neuen Verwaltungszentrum hat sich Dasing noch einiges anderes vorgenommen. Dafür muss die Gemeinde sich verschulden.

Nach zwei Finanzausschusssitzungen hat der Dasinger Gemeinderat ohne weitere Diskussion den Haushalt 2022 einstimmig verabschiedet. Dasing bereitet sich damit auf einige Großinvestitionen vor, die in den kommenden Jahren den Investitionshaushalt bestimmen und die Verschuldung deutlich erhöhen werden.

Bürgermeister Andreas Wiesner (FWD) wies darauf hin, dass man sich im vergangenen Jahr bewusst mit Investitionen zurückgehalten habe. So konnte die Rücklage wieder aufgefüllt werden, und Dasing will zumindest in diesem Jahr ohne Kreditaufnahme auskommen.

Das Bürgerhaus Laimering kostet 2,1 Millionen Euro

Bei den Großinvestitionen handelt es sich vor allem um das Verwaltungszentrum, das an die Stelle des derzeitigen Gemeindehofs treten soll. Dafür wird auch die alte Schule an der Kirchenmauer abgebrochen. Es wird mit Kosten von rund zehn Millionen Euro gerechnet. Hinzu kommen das Bürgerhaus Laimering, das 2,1 Millionen Euro zuzüglich Grunderwerb kosten soll, und zahlreiche Straßenbau- und -sanierungsmaßnahmen.

Bis 2025 erwartet die Kämmerei einen Anstieg der Verschuldung von heute zwei auf 11,7 Millionen Euro. Das wäre dann eine Pro-Kopf-Verschuldung von 2000 Euro. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Dasing keine Nebenhaushalte (etwa für die Schule oder die Freizeitanlage) führt.

So sieht der Dasinger Haushalt 2022 aus

Die Eckdaten für den Dasinger Etat 2022 gestalten sich wie folgt:

Lesen Sie dazu auch