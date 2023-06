Dasing

vor 17 Min.

Dasinger Musikverein bringt die Mehrzweckhalle zum Klingen

Nach dem klingenden Auftakt mit der Dasinger Jugendkapelle war die Musikkapelle unter Leitung von Christoph Günzel in der Mehrzweckhalle an der Reihe.

Plus Jugendkapelle und Musikkapelle bieten in Dasing einen abwechslungsreichen Konzertabend von "Star Wars" bis zum "Böhmischen Traum".

Über eine süße Begrüßung und ein Glas Sekt durften sich alle Mütter bei Konzert des Musikvereins Dasing in der Mehrzweckhalle freuen. Nach einer kurzen Begrüßung durch den ersten Vorsitzenden Stefan Augustin eröffnete die Jugendkapelle unter der Leitung von Birgit Trinkl den Abend musikalisch. Die jüngsten Nachwuchsmusiker des Vereins brachten bei Ihrem Auftritt einige bekannte Melodien aus den Filmen "Fluch der Karibik" und " Star Wars" zum Klingen. Bei ihrem letzten Stück "Siyahamba" zeigten sie, dass sie auch schwierigere, afrikanische Rhythmen mit Bravour meistern.

Den zweiten Teil des Konzerts gestaltete die Musikkapelle Dasing unter der Leitung von Christoph Günzel. Durch das Programm führte wieder Jenny Hartweg, die zu jedem der Stücke passende Hintergrundinformationen lieferte. Das Repertoire reichte von bekannten Passagen aus dem Musical "My Fair Lady", über einen Konzertmarsch "The Sound of Springs" zweier japanischer Komponisten bis hin zum mitreißenden "J-Pop Stage Vol. 1", das einige Zuhörer zum Mitwippen animierte. Die bekannte Zugabe "Böhmischer Traum" rundete einen abwechslungsreichen Konzertabend ab.

