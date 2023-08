Dasing

15:03 Uhr

Einbruch in Wohnhaus: Unbekannte Frau klingelt Stunden zuvor

Eine unbekannte Person bricht in ein Haus in Dasing ein. Nur wenige Stunden vor der Tat klingelt eine fremde Frau. So wird sie beschrieben.

In Dasing ist am Dienstag eine unbekannte Person in ein Haus in der Bachstraße eingebrochen. Die Tat ereignete sich zwischen 18 und 18.30 Uhr. Hierbei entwendete der Täter oder die Täterin einige Gegenstände. Der Sachschaden bewegt sich im niedrigen vierstelligen Bereich, der Beuteschaden im dreistelligen. Gegen 14 Uhr hatte laut Polizei eine unbekannte Frau an dem Haus geklingelt. Die Frau wird wie folgt beschrieben: etwa 1,60 Meter groß, 40 Jahre alt, kräftig, osteuropäisch, gewellte Haare. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/3233810 zu melden. (AZ)

