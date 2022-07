53-Jährige übersieht in Derching Autofahrer

Weil sie einem anderen Autofahrer die Vorfahrt nimmt, kollidiert eine 53-jährige Fahrerin in Derching mit dem Wagen des Mannes. Beide müssen ins Krankenhaus.

Leichtverletzt ins Krankenhaus gebracht wurden am Freitagabend zwei Personen nach einem Verkehrsunfall in Derching. Wie die Polizei mitteilt, war eine 53-Jährige mit ihrem Pkw in der Industriestraße in Derching unterwegs und wollte nach rechts in den Winterbruckenweg einbiegen. Dabei übersah sie einen Pkw-Lenker, der ebenfalls auf dem Winterbruckenweg fuhr, und nahm diesem die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 17.000 Euro. (AZ)