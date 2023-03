Autofahrerin fährt ungebremst auf: Zwei Verletzte bei Unfall in Derching

Die Unachtsamkeit einer Autofahrerin führt in Derching zu einem folgenschweren Unfall. Zwei Personen werden verletzt, es entsteht ein hoher Schaden.

Bei einem Auffahrunfall in Derching wurden am Mittwoch zwei Personen leicht verletzt, außerdem kam es zu einem hohen Sachschaden. Dabei befuhr ein Ford Mondeo die Neue Bergstraße in östlicher Richtung und bremste am Einmündungsbereich zur Mühlstraße ab. Die sich dahinter befindliche Fahrerin eines Skoda bemerkte dies zu spät und fuhr ungebremst auf.

Die Unfallverursacherin kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtschaden von 10.000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (AZ)