Derching erhält Silbermedaille beim Dorfwettbewerb

Beim schwäbischen Bezirksentscheid wird der Friedberger Stadtteil ausgezeichnet. Was der Jury besonders gefallen hat.

Silber für Derching: Der Friedberger Stadtteil wurde als einer von vier Teilnehmern am Bezirksentscheid zum 27. Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" ausgezeichnet. Neben einer Medaille gab es einen Scheck über 300 Euro und einen Gutschein für Baumpflanzungen als Preis.

Der Wettbewerb richtet sich an Gemeinden und Gemeindeteile mit dörflichem Charakter bis zu 3000 Einwohner. In mehreren Runden werden Kategorien wie Grüngestaltung, kulturelle Aktivitäten oder Entwicklungskonzepte bewertet. Derching hatte bereits 2019 den Kreisentscheid gewonnen und bei der aktuellen Runde den Landkreis Aichach-Friedberg vertreten.

Der erste Preis geht nach Ehingen im Ries

Im Rahmen einer Feierstunde konnten sich die vier Teilnehmerdörfer Derching, Ehingen (Landkreis Donau-Ries), Lutzingen und Unterliezheim (beide Landkreis Dillingen) selbst vorstellen und ihre Motivationen und Absichten mit eigenen Beiträgen beleuchten und darstellen. Der erste Platz ging nach Ehingen im Ries, wo auch der Festakt stattfand. "In Ehingen gehen Tradition und Zukunft Hand in Hand", so das Urteil der Jury. Die Gemeinde gehe zukunftsweisende Projekte wie zum Beispiel die Versorgung mit alternativen Energien und dem Anschluss an ein Breitbandnetz für alle aktiv an. Gemeinschaftlich würden Lösungen für die Wünsche und Ansprüche aller Altersgruppen im Dorf gesucht und Herausforderungen aktiv angegangen.

Im Mai dieses Jahres war die Jury auch im Friedberger Stadtteil, wo bei einem Rundgang die Zukunftspläne der Derchingerinnen und Derchinger für ihren Ort vorgestellt wurden. Die Neugestaltung des Dorfplatzes ist dabei das größte Anliegen. Ortssprecher Michael Sedlmeyr lobte den Zusammenhalt der Menschen. "Es gibt eine ganz aktive Dorfgemeinschaft", sagte er. Durch die Teilnahme am Wettbewerb habe sich diese noch verstärkt.

Derching bewahrt seinen dörflichen Charakter

Das beeindruckte offenbar auch die Jury. "Als stadtnaher Ort hat Derching den Wert seines noch immer dörflich geprägten Charakters erkannt und plant, diesen für die Zukunft zu erhalten, weiter zu verbessern und zu entwickeln", lautete die Begründung für die Auszeichnung.

Über die ursprüngliche Idee der Dorfverschönerung hinaus beinhaltet der Dorfwettbewerb heute eine umfassende Sichtweise auf das Dorf. Er soll die Identität der Teilnehmer stärken und so einen Beitrag zur Verbesserung der Lebensverhältnisse auf dem Land leisten. Die Bewohnerinnen und Bewohner werden zur Mitgestaltung ihrer Heimat, ihres unmittelbaren Lebensraumes und ihres Wohnumfeldes aufgerufen. (AZ)