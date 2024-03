Wegen Liebeskummer: brutale Prügelattacke an der Realschule Mering

Maskiert und mit Schlagstöcken bewaffnet geht eine Gruppe von 15 Jugendlichen auf zwei junge Männer in Mering los. Das Amtsgericht Augsburg verhängt hohe Strafen.

Jugendliche Prügelei oder massive Straftat? Diese Frage wurde am Donnerstag vor dem Amtsgericht Augsburg geklärt. Neun Angeklagte mussten für einen Vorfall geradestehen, der sich im Januar 2023 auf dem Gelände der Realschule Mering zugetragen hat. Dabei ging eine Gruppe von 15 Personen auf zwei junge Männer los - mit Sturmmasken maskiert und Schlagstöcken, Baseballschläger und Axt bewaffnet. Ein Video zeigt die Brutalität der Tat. Hintergrund des Vorfalls war, wie sich vor Gericht herausstellte, eine enttäuschte Jugendliebe.

Am 2. Januar vergangenen Jahres verabredeten sich ein Meringer und ein Augsburger zu einer Aussprache an der Realschule Mering. Der Meringer brachte zur Absicherung zwei Freunde mit, der Augsburger kam mit einer Gruppe von bis zu 15 Personen, maskiert und bewaffnet. Einer der Freunde des Meringers flüchtete, die anderen beiden wurden brutal niedergeschlagen und am Boden noch mit Füßen getreten.

Acht Jugendliche saßen am Donnerstag auf der Anklagebank, die anderen sind weiterhin unbekannt. Die Angeklagten mussten sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Zudem war eine junge Augsburgerin angeklagt, einen Jugendlichen mit einer Sprachnachricht dazu aufgefordert haben, den Meringer zu schlagen.

Enttäuschte Exfreundin hat zur Prügelattacke angestiftet

Im Prozess kam heraus, dass sie in den sechs Jahre älteren Meringer verliebt war. Der beendete jedoch die Beziehung, sodass die Augsburgerin aus der Enttäuschung heraus einen Freund beauftragte, ihn zu schlagen. Ihr wurde Anstiftung zu Körperverletzung zu Lasten gelegt.

Der Prozess gegen das Mädchen und die acht männlichen Jugendlichen zog sich über mehrere Stunden bis in den Abend. Am Ende wurden die acht männlichen Heranwachsenden wegen gefährlicher Körperverletzung zu Bewährungsstrafen zwischen einem Jahr und zwei Monaten und einem Jahr und sieben Monaten Jugendstrafe verurteilt. Vor allem die Anstifter und die Schläger mit Teleskopschlagstock und Baseballschläger erhielten dabei höhere Strafen. Die weibliche Jugendliche wurde wegen Anstiftung zu Körperverletzung zu fünf aufarbeitenden Gesprächsterminen und 40 Sozialstunden verurteilt. Nur letztere hat das Urteil sofort angenommen.