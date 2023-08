Auto in Eurasburg angefahren: Zeugen merken sich das Nummernschild

Aus dem Staub machen wollte sich ein 49-jähriger Pkw-Fahrer, nachdem er in Eurasburg ein anderes Fahrzeug angefahren hatte. Doch Zeugen hatten sich das Nummernschild notiert.

Am Samstagabend gegen 21.10 Uhr verursachte ein 49-jähriger Pkw-Fahrer aus Adelzhausen auf einem Parkplatz in der Hauptstraße in Eurasburg einen Unfall. Er stieß beim Ausparken gegen einen anderen Pkw. Dies wurde von Zeugen beobachtet. Der 49-Jährige flüchtete anschließend. Die Polizei traf den Verursacher zu Hause schlafend an. Da sie bei ihm deutlichen Alkoholgeruch feststellten, wurde eine Blutentnahme veranlasst. Der Führerschein wurde ebenfalls beschlagnahmt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 3.000 Euro. (AZ)