Eurasburg

Gemeinderat Eurasburg beschließt Geschwindigkeitskontrollen für Rehrosbach

Da sich viele Verkehrsteilnehmer nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeit halten, wurde am Ortseingang in Rehrosbach eine Kontrollanzeige aufgestellt.

Plus Vielerorts beklagen die Anwohner von Durchfahrtsstraßen zu hohes Tempo der Autofahrer, auch in Rehrosbach. Der Eurasburger Gemeinderat will dagegen vorgehen.

Von Ines Schmitt

In der jüngsten Sitzung des Eurasburger Gemeinderates machte sich der Zweite Bürgermeister Josef Bertele (Bürgerblock Eurasburg) für die Sicherheit der Rehrosbacher und Rehrosbacherinnen stark. Immer wieder ist ihm und den Menschen, die an der Augsburger Straße wohnen, aufgefallen, dass gerade im Ortseingangsbereich viele Autos erheblich schneller als mit der vorgeschriebenen Geschwindigkeit von 50 km/h unterwegs sind. Gerade für Schulkinder, die die Straße überqueren müssen, um zur Bushaltestelle zu gelangen, ist dies ein erhebliches Sicherheitsrisiko.

