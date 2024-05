145 Teilnehmer bei Andechs-Wallfahrt der Pfarrei St. Jakob Friedberg

Die Wallfahrt von Friedberg nach Andechs stand unter dem Motto "Maria, Schutzpatronin Europas".

Unter dem Motto "Maria Schutzpatronin Europas" stand die 425. Wallfahrt der Pfarrei St. Jakob in Friedberg nach Andechs. Über 150 Teilnehmer und Teilnehmerinnen machten sich auf den Weg auf den heiligen Berg, um für ihre persönlichen Anliegen, die Pfarrei, die Stadt und den Frieden auf der Welt zu beten. Der heilige Petrus meinte es gut mit den Friedbergern, so dass das Ziel noch bei schönem Wetter erreicht wurde.

In der Klosterkirche fand ein feierlicher Gottesdienst statt, bevor man sich am Abend wieder auf den Heimweg machte. Der feierliche Einzug in Friedberg musste zwar wegen Regenwetter entfallen, nichtsdestoweniger begrüßten zahlreiche Daheimgebliebene die Wallfahrer zur Maiandacht in der Pfarrkirche.

Nächste Wallfahrt führt an Pfingsten von Friedberg nach Inchenhofen

Die nächste Wallfahrt des Wallfahrervereins Friedberg findet am Pfingstmontag statt. Sie führt nach "Leahad", oder auch Inchenhofen, zum heiligen Leonhard. Beginn ist um 8.30 Uhr am Marienplatz, Rückkehr um ca. 14.30 Uhr. Anmeldung ist nicht erforderlich.