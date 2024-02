41 Jahre Big Band: Konzert im Gymnasium begeistert das Publikum

Plus Ein mitreißendes Konzert bot der diesjährige Big-Band-Jahrgang des Friedberger Gymnasiums. Auf dem Programm standen auch Queen und James Bond.

Eine tolle musikalische Kulisse bot sich dem Publikum im Gymnasium Friedberg. 25 talentierte und engagierte junge Menschen spielten Musik, die zu einem großen Teil von Improvisationen und Arrangements lebte. Das Potenzial war bei den Jungen und Mädchen deutlich zu erkennen. Ein beeindruckendes Erlebnis hatten die vielen Zuhörerinnen und Zuhörer beim Big Band Konzert, teilweise zusammen mit dem Unterstufenchor und dem Schulorchester, im voll besetzten „Theater des Gymnasiums“. Die immer wieder perfekt arbeitende Technik-AG sorgte nicht nur für ausgewogenen Hörgenuss, sondern auch für eine ansprechende bunte Illumination der Bühne, wie immer unter der Regie von Peter Spießl und Stefan Weindl.

Zum Auftakt stand die Bläserformation mit Gitarren- und Pianistenduo auf der Bühne. Umso staunenswerter, wie harmonisch die jungen Leute miteinander musizierten, wie sie ihre Instrumente beherrschten, Dynamik und Tempi einzusetzen verstanden und auch keine Hemmungen vor Solospiel hatten. Das spricht für Begabung und Fleiß. Aber auch für eine motivierende und inspirierende Anleitung, die Musikpädagogin Maria Spicker, die souverän die Big Band leitet, und ihre Kolleginnen und Kollegen am Musikzug des Gymnasiums offensichtlich vermitteln können.