Angelassene Kerze verursacht Hausbrand: 20.000 Euro Schaden

Eine 75-Jährige verlässt in Friedberg das Haus, ohne eine Kerze auszumachen. Ein Nachbar bemerkt zufällig Rauch. Die Feuerwehr verhindert Schlimmeres.

Am Montag verließ eine 75-jährige Frau gegen 10.50 Uhr ein Einfamilienhaus in Friedberg. Allerdings hatte sie vergessen, eine Kerze in der Küche auszumachen. Ein zufällig vorbeikommender Nachbar bemerkte kurz darauf Rauch, der aus dem Haus drang und alarmierte die Feuerwehr. Während des Brandes befand sich laut Polizei niemand im Gebäude. Durch den Einsatz der Feuerwehren aus den umliegenden Ortschaften konnte das Feuer gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro. (AZ)