Ausstellung "75 Jahre Grundgesetz" in St. Jakob und dem Divano

Die Ausstellung erinnert an 75 Jahre Grundgesetz: Ein Aufruf zum Engagement für Freiheit und Demokratie in Friedberg.

In der Stadtpfarrkirche und im Foyer des Divano zeigt die Stadtpfarrei St. Jakob derzeit eine Ausstellung mit dem Titel "75 Jahre Grundgesetz - Fundament unseres Zusammenlebens". Die Ausstellung, initiiert von Stadtpfarrer Steffen Brühl, zielt darauf ab, die Bedeutung der Demokratie und des Grundgesetzes ins Bewusstsein zu rufen.

Angesichts der aktuellen Weltlage betont Brühl, dass es nicht selbstverständlich sei, in einer demokratischen Gesellschaft leben zu dürfen. "Dieses Privileg hat noch nicht einmal die Hälfte der Weltbevölkerung, Tendenz sogar sinkend", so der Stadtpfarrer. Die Stadtpfarrei nutzt den nahenden 75. Jahrestag des In-Kraft-Tretens des Grundgesetzes am 23. Mai, um dafür zu sensibilisieren, dass unsere Demokratie des Engagements der Bürgerinnen und Bürger bedarf. "Die Artikel des Grundrechtekatalogs unserer Verfassung, die wir jede Woche im Mai auszuhängen, regen zum Nachdenken an und machen deutlich, dass Demokratie durch die Menschen gelebt werden muss", erklärt Brühl.

Die Ausstellung soll außerdem als Plattform dienen, um für Werte wie Freiheit, Vielfalt, Toleranz und Solidarität zu werben. Durch die Präsentation der Grundgesetz-Artikel möchte die Stadtpfarrei dazu ermutigen, sich aktiv für diese Prinzipien einzusetzen und gemeinsam an einer gerechten und inklusiven Gesellschaft zu arbeiten.

Ausstellung in St. Jakob Friedberg: Öffnungszeiten

Die Ausstellung kann den ganzen Mai über in der Stadtpfarrkirche St. Jakob von 8 bis 18 Uhr und im Foyer des Divano während der Öffnungszeiten (Dienstag und Donnerstag 10 bis 18, Freitag 9 bis 18 und Sonntag 10 bis 13 Uhr) besichtigt werden. (AZ)

