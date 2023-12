Bei der "himmlischen Einkaufsnacht" in Friedberg bleibt der große Andrang aus

Am Freitag fand in Friedberg die "himmlische Einkaufsnacht" statt. Nicht alle Geschäfte waren jedoch zufrieden, einige äußern Kritik an der Veranstaltung.

Kurz vor dem dritten Advent gab es in Friedberg eine weihnachtliche Shoppingaktion, organisiert vom Aktiv-Ring: die "himmlische Einkaufsnacht". In der Innenstadt waren die inhabergeführten Geschäfte bis 22 Uhr geöffnet und bereiteten ihren Kundinnen und Kunden mit mehreren Aktionen einen Anreiz, um Weihnachtseinkäufe an diesem Abend zu erledigen. Zu diesem Zweck gab es Aktionen wie die Engelskarte zum Abstempeln, die Sonderauslosung des Advent-Gewinnspiel "Wir zahlen deine Rechnung" und der Lichterumzug entlang des Friedberger Sternenwegs. Wie gut kam die Aktion an? Die Meinungen gehen auseinander.

Für die Kunden bot sich am Abend ein wunderschönes Bild in Friedberg. Unzählige Lichterketten leuchteten, der Christbaum strahlte in herrlicher Pracht und überall waren Kerzen aufgestellt. Eingeläutet wurde die Veranstaltung um 18.30 Uhr mit dem Lichterumzug am Marienplatz. Dort war auch die Haltestelle für den Engelshuttle. Vom Marienplatz konnte man mit dem Bus zum Segmüller kostenlos fahren. "Wir haben ihn extra weihnachtlich dekoriert, um das Thema aufzugreifen", sagt Renate Mayer, Geschäftsführerin des Aktiv-Rings. Der Bus wurde von Segmüller gestiftet und war gut besucht. Im Bus selbst fuhr immer jemand mit, der den Mitfahrenden eine Stempelkarte überreichte und die Aktionen erklärte.

Lange Einkaufsnacht in Friedberg

Die Stempelkarten waren eine besondere Idee, um das Einkaufserlebnis zu verschönern. An drei Stellen – eine am Marienplatz und zwei in der Ludwigstraße – bekam man die drei notwendigen Stempel. Hatte man alle drei beisammen, konnte man spezielle Angebote in den Geschäften erhalten. Vorgesehen war eigentlich, dass die Stände von Engeln betreut werden. "Leider haben die Engel alle Corona bekommen", erklärt Elena Mayer. Sie war nur kurz an der Station, um zu schauen, dass alles trotzdem funktioniert. Jeder musste nun selbst stempeln und konnte sich eine kleine Süßigkeit mitnehmen.

Der Lichterumzug wurde von Nachtwächter Wolfgang Braun geleitet und führte entlang des Sternenwegs. An zwei Stationen standen Trompete und Posaune bereit und sorgten mit Weihnachtsliedern für eine stimmungsvolle Atmosphäre. Mit Anekdoten und Informationen rund um den Nachtwächterberuf wurde der Umzug bereichert. Mitgelaufen sind sieben Frauen und ein kleines Kind – der große Andrang blieb aus. So war auch nur die selbst gebastelte Laterne der kleinen Julia Ruf dabei.

Nicht alle Friedberger Geschäfte sind zufrieden

Nach dem Umzug verteilten sich die Leute auf die Geschäfte. Im Gerblinger war ein stetes Kommen und Gehen, und auch das Altstadtcafé war gut gefüllt. Anders sah es in der Strumpfinsel aus. "Es ist nicht viel los, und ich erwarte auch nicht mehr viele Leute", sagt Karin Schmuck. Ihrer Meinung nach braucht Friedberg keine lange Einkaufsnacht. Am Abend gehe man entweder auf den Weihnachtsmarkt oder einkaufen – und ersteres ginge in dieser Zeit eben besser. Auch sei die Inflation spürbar. "Gerade in der Bekleidung ist es schwierig. Es wird gespart und online gekauft. Die Prioritäten der Kunden liegen auf anderen Sachen wie zum Beispiel Urlaub", sagt Schmuck.

Die Blumenecke ist heuer zum ersten Mal mit dabei. Die Aktion lief schleppend an, aber es kam immer wieder mal ein Kunde in den Laden, wie die Verkäuferinnen erzählen. Sie seien aber der Meinung, dass einfach zu wenig Geschäfte offen hätten. So war zum Beispiel der Kultstore schon ab 18 Uhr geschlossen, und Feinkost Schadl ließ das Geschäft ebenfalls geschlossen. Uhle Mayr aus dem Weltladen kann ebenfalls nicht vom großen Ansturm berichten. "Es ist gar nichts los. Vielleicht liegt es an der Überschneidung mit der Aktion in Mering", überlegt sie. Unterm Tag sei der Laden immer gut besucht, aber so spät am Abend sei einfach keine Einkaufszeit mehr.

So lief die Nacht bei Segmüller und Patchwork

Im Modeladen Schmid ging es auch eher ruhig zu. "Friedberg ist ein super Standort, aber so eine Einkaufsnacht lohnt sich nicht wirklich. Am ehesten zu einem früheren Zeitpunkt und in Verbindung mit der Lichternacht", sagt Geschäftsführerin Nicole Vihl. Trotz allem laufe auch hier das Weihnachtsgeschäft gut. Die Aktion 160 Euro Weihnachtsgeld, bei der es ab bestimmten Beträgen eine Ermäßigung gibt, lockt sehr. Nicht aber die Einkaufsnacht. "Die Personal- und Stromkosten stehen für uns nicht im Verhältnis zum Gewinn", sagt Vihl.

Einige sehen das anders. Manuel Weindl vom Patchwork sagt: "Solche Aktionen lohnen sich immer. Friedberg ist ein guter Standort, und die Kaufkraft ist da." Segmüller Geschäftsleiter Suffa ist ebenfalls zufrieden. Es würden zwar keine Menschenmassen mehr hereinstürmen, aber die Kunden, die da sind, blieben länger und würden demnach auch mehr kaufen. Alles in allem lief die himmlische Einkaufsnacht dann doch gut – wenn auch unterschiedlich für die Geschäfte.