Bei "Hey Jude" stimmt das ganze Publikum mit ein

Chor und Band der Konradin-Realschule in Friedberg lassen ihre Begeisterung überspringen.

Nach langer Auftritts-Enthaltsamkeit wollten die Musikerinnen und Musiker der Konradin-Realschule in Friedberg wieder zeigen, was sie können. Zusammen mit dem Chor bot die Schulband einen "Rundumschlag" durch die Rock- und Popgeschichte an.

Die Schülerinnen und Schüler der 5. bis 9. Jahrgangsstufe sangen begeistert "Es ist Sommer, egal ob man schwitzt oder friert". Bei bestem Wetter, ausgestattet mit Sonnenbrillen und gut gelaunt, wippte das Publikum mit. Auch "Probier's mal mit Gemütlichkeit" und weitere Songs ernteten Beifall, der nicht nur die musikalische Leiterin Antonie Baur freute. Nach einer Zugabe schickten Leonie Hackenbuchner und Christina Späth mit ihren Einzelbeiträgen die Zuhörenden in die Pause.

An der Konradin-Realschule wird gefeiert, getanzt und gelacht

Im zweiten Teil des Programms sah man auf einmal überall Bläser mitten im Publikum stehen - auch auf der Bühne fanden sich Musikerinnen und Musiker ein. Groovend setzten sich die Bläser in Richtung Bühne in Bewegung und es ertönte "Seven Nation Army". Die Begeisterung der Musiker, endlich wieder auftreten zu dürfen, sprang sofort aufs mitklatschende Publikum über. Die Sitzmöglichkeiten wurden größtenteils weggeräumt und gemeinsam wurde gefeiert, getanzt und gelacht.

Als die Band gemeinsam mit dem Chor "Hey Jude" darbot, stimmten alle Anwesenden, die Gäste und die Techniker, lauthals mit ein. Und als dann "Zusammen" (Die Fantastischen Vier) erklang, gab es kein Halten mehr. Alle folgten dem Refrain und hoben die Hände in die Höhe. "Schade, dass es jetzt schon vorbei ist!", hörte man nicht nur die Jugendlichen sagen. (AZ)