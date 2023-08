Friedberg

12:15 Uhr

Das sind die Sieger-Teams beim Friedberger Hans-Böller-Lauf

17 Teams nahmen in diesem Jahr am Hans-Böller-Lauf in Friedberg teil.

Plus Doppelt so viele Teams wie im vergangenen Jahr waren beim Friedberger Traditionslauf unterwegs. Trotz Regen hatten sie viel Spaß. Auch ein Plüschtier war am Start.

Eine Viertelstunde vor dem Start fing es an: Nieselregen tröpfelte auf das Pflaster der Ludwigstraße. Abschrecken ließ sich davon aber keine und keiner der insgesamt 170 Läuferinnen und Läufer beim traditionellen Hans-Böller-Lauf im Rahmen des Friedberger Volksfestes. Gut gelaunt und motiviert warteten sie im Startbereich, viele drehten nochmal eine Runde zum Aufwärmen. Ein Team nahm ein besonderes Accessoire mit - und auch einige im Publikum hatten sich für die Veranstaltung bestens vorbereitet.

"Ich bin ein Regenmensch, mir macht es bei diesem Wetter besonders Spaß", erklärte Bettina Zeyringer vom LC Aichach kurz vor dem Start mit einem Lächeln. "Ich glaube nicht, dass ich es auf der Strecke langsamer angehen lasse." Kein Problem mit dem Regen hatte auch Markus Krampe von "Kenias allerletzte Reserve", den sein Nachbar für den Lauf motiviert hatte. "Das Wetter macht mir nix aus. Aber es wird wohl etwas rutschig sein auf dem Kopfsteinpflaster, vermutlich laufe ich etwas vorsichtiger."

