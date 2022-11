Die Stadtbücherei Sankt Jakob in Friedberg für Jung und Alt

Plus Was verbirgt sich zwischen den Friedberger Bücherregalen? Von kulturellen Angeboten, Herbstempfehlungen und anstehenden Veränderungen.

Zwischen den Regalen huschen kleine Kinder vorbei, Eltern lesen Zeitschriften und die Mitarbeiterinnen tragen geschäftig verschiedene Bücherstapel hin und her. Normale Bilder einer Bibliothek. Aber steht dieser Ort wirklich nur für das Leihen von Büchern? Die Bücherei Sankt Jakob in Friedberg bietet mehr.