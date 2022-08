Friedberg

vor 50 Min.

Fred Brunner bringt mit Musik das Theater zum Leuchten

Plus Der Friedberger hilft Bühnen wie Eukitea oder s'Ensemble, ihre Stücke klanglich in Szene zu setzen. Auch in Mering hat er sich durch seine Kompositionen einen Namen gemacht.

Von Christine Hornischer

Der gute Ton hat in Friedberg einen festen Wohnsitz. Fred Brunner führt mit seinen so besonderen musikalischen Klängen, die direkt ins Herz gehen, durch Märchen, durch Schauspiele, durch Improvisationstheater – im Endeffekt durch die ganze Welt. Dass Musik im Theater einen großen Anteil am Erfolg oder Misserfolg hat, stellt er jeden Tag wieder unter Beweis.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen