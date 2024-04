Friedberg

17:30 Uhr

Friedberger Schülerzeitung Friedo gehört zu den besten Deutschlands

Plus Die Schülerzeitung der FOS/BOS wird regelmäßig mit Preisen ausgezeichnet. Wie schafft es die Gruppe, so erfolgreich zu sein?

Von Sina Gaisbauer

Mit viel Fleiß, Zeit und Kreativität arbeitet das Schülerzeitungsteam der FOS/BOS Friedberg an seinem Blog Friedo. Die Mühe lohnt sich: Das Team gewann in den vergangenen Jahren immer wieder Wettbewerbe. Kürzlich wurde die Gruppe bereits zum zweiten Mal mit dem Online-Preis in der Kategorie der beruflichen Schulen des bundesweiten Schülerzeitungswettbewerbs ausgezeichnet.

Jeden Mittwoch trifft sich das sechsköpfige Schülerzeitungsteam online über "Microsoft Teams", um Artikel und Themen zu besprechen. Denn für ein Treffen vor Ort fehlt den Schülern und Schülerinnen, die alle auf die Prüfungen hinarbeiten, die Zeit. Thematisiert werden sowohl schulinterne als auch politische und gesellschaftliche Themen.

