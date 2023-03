Friedberger Student bekommt Architekturpreis verliehen

Plus Eine internationale Jury zeichnet Nico Gumpel aus Friedberg aus. Er hat ein Konzept für inklusives Zusammenleben auf dem Land entworfen.

Wie können verschiedene Generationen und soziale Schichten besser zusammenleben? Mit dieser Frage hat sich der Friedberger Architekturstudent Nico Gumpel beschäftigt. Die Hochschule Konstanz zeichnet den 27-jährigen Architekturstudenten für sein Masterprojekt "Dorf.Werk.Stadt", in dem er Wohnen, Arbeiten und Inklusion auf dem Land verknüpft, mit einem "Seestern" aus.