Griechische Götter gegen die Walhalla-AG - wer wird gewinnen?

Plus Die Schultheatergruppe des Gymnasiums Friedberg führte das Stück "Götter wie du und ich" auf. Das Publikum wurde in den Olymp mitgenommen und war begeistert.

Geschäftiges Treiben und aufgeregtes Gemurmel hinter der Bühne. Dann hörte man den Leiter der Theatergruppe Andreas Schriefer rufen: "Können wir das schaffen?", und die Antwort kam prompt im Chor zurück: "Ja, wir schaffen das!" Drei Mal riefen sie den Schlachtruf, dann fiel der Vorhang. Und die Schüler hatten es geschafft, ihr Publikum ganze zwei Stunden zu begeistern.

In der Turnhalle des Gymnasiums Friedberg wurde Beate Haeckls Theaterstück "Götter wie du und ich" aufgeführt. 19 Gymnasiasten waren auf der Bühne zu sehen und stellten ihr schauspielerisches Talent unter Beweis. Humorvoll und mit viel Witz gaben die Schauspieler Einblick in die griechische Götterwelt. Die Streitereien zwischen Zeus (Julia Schalk) und seiner Gattin Hera (Amelie Pröll) wurden mit vielen Lachern gewürdigt. Man merkte, dass die Jugendlichen bestens vorbereitet waren. "Es steckt auch sehr viel Arbeit in diesem Stück", erzählt Leiter Andreas Schriefer.

Chaos im Olymp am Gymnasium Friedberg

Die längst vergessenen und etwas heruntergekommenen griechischen Götter versuchen, die gedämpfte Stimmung und die Streitereien im Olymp zu beenden. Durch ihre eigene Fernsehsendung wollen sie wieder an Ansehen unter den mediensüchtigen Menschen gewinnen. Leider läuft nicht alles nach Plan. Die germanenbegeisterte Ricarda Binger (Annika Hinterberger) - kurz RB- lehnt eine Zusammenarbeit zwischen ihrem Fernsehmonopol - der Walhalla-AG - und den griechischen Göttern strikt ab. Hermes (Wunja Zürn) fädelt geschickt eine Wette ein: Erzielt Bingers Programm oder Jenny Pakulas (Dorothee von Saldern) Dokumentarfilm über den Olymp höhere Einschaltquoten? Ein Wettlauf gegen die Zeit und viele Streitereien, die gelöst werden müssen. Als die Wette eigentlich schon hoffnungslos verloren ist, kommt es zu einer unglaublichen Wendung.

Friedberger Gymnasiasten spielen mit Leidenschaft Theater

Gymnasiasten aus der achten bis hin zur zwölften Klasse sind Teil der Theatergruppe. "Man wächst langsam hinein. Die Schüler der zehnten Klasse haben dann meist die größten Rollen", sagt Schriefer. Wenn man aber einmal angefangen hätte zu spielen, würden die wenigsten die Theatergruppe während ihrer Schulzeit wieder verlassen. Das Interesse am Schauspielern ist auf alle Fälle sehr groß. Die meisten Jugendlichen sind freiwillig dabei, nur die Oberstufler können sich den Kurs anrechnen lassen.

Jeden Mittwoch wird für anderthalb Stunden geprobt. Zur zusätzlichen Vorbereitung gab es auch noch drei intensive Probewochenenden. In den Proben geht es aber nicht nur um das jeweilige Stück. "Wir machen auch Spielübungen, damit die Jugendlichen lernen, was sie mit ihrem Körper alles machen können", erzählt Schriefer. Sowohl Gestik als auch Mimik und Sprache werden geübt.

Das Publikum am Gymnasium Friedberg ist begeistert

Das Theaterstück wurde gemeinsam vom Leiter und den Schauspielern ausgesucht. Götter und Fantasy wurden ausdrücklich von den Schauspielern gewünscht. "Ich habe früher auch Percy Jackson gelesen, deshalb mag ich diese Thematik", erzählt eine der Nymphen. Ein bisschen aufgeregt waren die Schauspielerinnen dann doch, dennoch verlief die Aufführung problemlos. Die Witze kamen beim Publikum gut an und ganz im Sinne der Pädagogik wurde Wissen zur griechischen Mythologie übermittelt. Als Belohnung erhält die Gruppe tosenden Applaus aus dem Publikum.

"Ich bin sehr froh, dass dieses Jahr die Aufführungen wieder so wie immer stattfinden", sagt die stellvertretende Schulleiterin Annette Worm. Durch Corona waren die letzten Jahre sehr einschränkend. Aber sie berichtet, dass die außerschulischen Aktivitäten wieder sehr gut angenommen werden. "Diese Erlebnisse bleiben den Jugendlichen ihr ganzes Leben", sagt sie. Und das sei besonders wichtig und werde unterstützt.