Im Friedberger Schlossmuseum ist dieses Jahr Kreativität gefragt

Buntes Osterprogramm, kreative Malkurse und spannende Themenführungen. Das Museum im Wittelsbacher Schloss hat dieses Jahr viel zu bieten.

Ostersuche in Museumsräumen oder Porzellan-Upcycling. Im Fokus stehen dieses Jahr Kreativität und Fantasie. Frischen Wind in Vergangenes zu bringen, ist dabei das Ziel. Neben der jährlichen Sonderausstellung gibt es wieder verschiedenste Angebote für Groß und Klein. Fledermäuse um Friedbergs Schlossmauern sind nur ein Highlight des Programms von Museumspädagogin Mariella Hosp.

Kostbare Gürtelschnallen, Goldblattkreuze und bunte Glasperlenketten lassen sich noch bis zum 17. März in der Ausstellung "Zwischen Baiern und Schwaben. Das Lechtal im frühen Mittelalter" bestaunen. Mit einer umfassenden Zusammenschau der archäologischen Funde aus dem Lechtal verzeichnet die Ausstellung große Erfolge.

Die laufende Ausstellung im Museum im Wittelsbacher Schloss verzeichnet große Erfolge

5600 Besucher haben die Schau bereits gesehen; dazu gab es 80 Führungen; der Katalog ist nahezu ausverkauft. "Es kommen Besucher aus der Region, aber auch von weiter her, zum Beispiel aus Nürnberg oder Kempten", sagt Hosp. Und sogar internationale Besucher scheint es zu geben, wie ein Blick in das Gästebuch zeigt: "Great exhibition, lovely collection."

"Der Kinder-Collage-Workshop von Susanne Wimmer war so beliebt und direkt ausgebucht", meint Arnold-Becker. Deshalb gibt es dafür noch einen Termin: Am Freitag, 15. März, von 14 bis 15.30 Uhr geht Susanne Wimmer zusammen mit den Kindern den Schätzen der Ausstellung auf die Spur und gibt der vergangenen Welt einen neuen Anstrich. Es gibt noch wenige Restplätze, eine Anmeldung ist unter sannawimmer@icloud.com erforderlich.

Lesen Sie dazu auch

16 Bilder Mittelalter-Ausstellung: Das gibt es im Schloss Friedberg zu sehen Foto: Bill Titze

Auch nach der Sonderausstellung wird für Museumsfreunde noch einiges geboten. Am Osterwochenende gibt es ein Osterquiz für die ganze Familie. Fragen, Zeichen- oder Suchaufgaben führen durch die Ausstellung, und am Ende wartet auf die Entdecker eine kleine Überraschung. Museumsleiterin Alice Arnold-Becker verrät: "Dafür wurden von unseren Helfern extra Häschen in Handarbeit angefertigt." In den Osterferien ist die Malerin Olha Karuza mit mehreren Malkursen für Kinder zu Gast. In kreativen Werkstätten können Anfänger und Fortgeschrittene Osterkörbchen flechten oder Osterhasen aus Ton modellieren. Alle Termine sind einzeln buchbar, und die Kosten belaufen sich auf 54 Euro pro Workshop.

In Kooperation mit dem Bastelkiosk, der Grafikdesignerin Michèle Greiner und der Schriftstellerin Katharina Maier werden Workshops veranstaltet. Das Besondere daran: Viele Themen beziehen sich auf das Schloss. Am 21. April können Künstlerinnen und Künstler langlebige Blumensträuße aus Papier gestalten. Das erinnert an die Zeit der Buntpapierherstellung, und auch im Museum selbst finden sich florale Motive. In einem Upcycling-Kurs am 15. September wird "altem" Porzellan ein neuer Look verliehen. Mit besonderen Stiften und Farben können individuelle Unikate gestaltet werden. "Das erinnert zum Beispiel an die Fayence-Manufaktur im Schloss", erklärt Hosp.

Themenführungen unter dem Motto "Geschichte mit Geschmack"

Herausragende Friedberger Frauen stehen am 28. April im Mittelpunkt. Auf einem geführten Rundgang durch das Museum kann Spannendes über sie gelernt werden. Für Gruselfreunde ist die Themenführung am 17. November das Richtige. "Als Meister des Unheimlichen ist Fritz Schwimbeck im Schloss aufgewachsen und hat unter anderem Bücher wie 'Dracula' illustriert", erklärt Hosp. Auf dem Rundgang begibt man sich auf die Spuren dieses Künstlers. Im Anschluss an die Führung warten im Café Kaffee- und Kuchenspezialitäten. Diese sind im Preis von 12,90 Euro für die Führung enthalten. Eine Anmeldung ist erforderlich unter 0821/6002-684.

Bei wechselnden Themenführungen können Besucherinnen und Besucher Spannendes und Wissenswertes zu verschiedenen Themen erfahren. Foto: Norbert Liesz

Genauso spannend wird es am 31. Mai. An dem Freitag gibt es bei einem Rundgang mit der LBV-Arbeitsgruppe "Fledermäuse" Interessantes über das Leben dieser Tiere zu erfahren. Bei dem Spaziergang von 20.30 bis 21.45 Uhr kommt abendliche Gruselstimmung entlang der Schlossmauern auf. "Mithilfe eines Fledermausdetektors lassen sich die Tiere sogar hören", ergänzt Hosp. Eine Anmeldung ist bis 20. Mai unter julian.treffler@lbv.de nötig.

In Sommermonaten kann der Ausblick vom Schlossturm genossen werden

Nach einem Museumsbesuch ist auch der Weg hinauf in luftige Höhen möglich. Auf dem Turm des Schlosses lässt sich die Aussicht über ganz Friedberg genießen. Der Aufstieg ist von April bis Oktober für Museumsbesucher jeweils am letzten Freitag des Monats von 14 bis 15.30 Uhr möglich.

Das ganze Programm von März bis November ist auf der Museumshomepage www.museum-friedberg.de zu finden.