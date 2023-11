Friedberg

Ist die Friedberger Tiefgaragenparty gerettet?

Plus Dieses Jahr wurde ein Besucherrekord verzeichnet. Trotzdem machte sich der Jugendclub Sorgen um die Finanzierung. Es gab lange Gespräche mit der Stadt.

Seit 2007 findet am Faschingsdienstag die Tiefgaragenparty statt. Nach zwei Jahren Pause hatte sie dieses Jahr so viel Publikum wie nie zuvor. Doch gestiegene Kosten, etwa für die Technik, diverse Unwägbarkeiten sowie die Verantwortung für die Großveranstaltung, auf der 800 junge Menschen gleichzeitig feiern, waren dem Jugendclub ein zu hohes Risiko. Der Verein wollte nicht mehr als Veranstalter fungieren, die Stadt allerdings mochte diese Aufgabe auch nicht übernehmen. Nun jedoch konnte ein Weg gefunden werden.

Die Tiefgaragenparty ist gerettet, darüber ist Jugendclub-Vorsitzender Julian Schalk einfach nur erleichtert. "Es stand in den Sternen, ob wir es weiter machen", sagt er. Die Fixkosten steigen ihm zufolge immer weiter, allein die technische Anlage koste mittlerweile 7000 bis 8000 Euro. Gleichzeitig sei die Einnahmelage volatil. Schlechtes Wetter, Ausfall der Heizung – und schon gehen die Einkünfte zurück. Die Party in der Garage Ost an der Ludwigstraße finanziert sich aus dem Ticketpreis von fünf Euro (Stand 2023) plus Getränkeverkauf. Um die Einnahmeseite zu stärken, genehmigte der Stadtrat vor einigen Jahren den Verkauf von hochprozentigem Alkohol und Cocktails unter Einhaltung der Jugendschutzmaßnahmen.

