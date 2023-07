Friedberg

Joseph Beuys inspiriert Friedberger Jugendliche

Plus Wolfram Grzabka hat gemeinsam mit den Friedberger Gymnasiasten ein gemeinsames Kunstprojekt auf die Beine gestellt. Die fertigen Arbeiten sind in der Stoffstube zu sehen.

Von Valentin Kronberger

"Like! Beuys" lautet der Titel eines Kunstprojekts von 30 Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Friedberg. Die Jugendlichen schufen eigene Werke inspiriert von den Ideen und Idealen von Joseph Beuys. Initiiert wurde es vom Friedberger Wolfram Grzabka, die beiden Kunstlehrerinnen Brigitte Kinski und Iris Hanneder waren für die Umsetzung verantwortlich. Die 15 Arbeiten sind in der Stoffstube an der Burgwallstraße in Friedberg ausgestellt und können in einem der großen Fenster von außen betrachtet werden.

Für seine neue Ausstellung orientierte sich Grzabka an der Beuys-Eichenpflanzung vor der Friedberger Stoffstube. Anlässlich des 100. Geburtstags des deutschen Aktionskünstlers und Bildhauers Joseph Beuys wurden die Bäume vor die Stoffstube gepflanzt. Der 1986 verstorbene Beuys pflanzte in und um die Stadt Kassel 7000 Eichen und setzte neben jedem Baum eine Basaltstele in den Boden ein. Nun will Grzabka sein neues Leitprojekt mit Beuys als Vorbild und die Baumpflanzung verbinden.

