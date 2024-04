Kann eine Quartiersgarage das Parkproblem in Friedberg-Ost lösen?

Plus Auf dem Gelände der alten Pallotti-Schule in Friedberg entsteht ein Wohngebiet. Die Freien Wähler schlagen eine große Garage vor. Parken könnte aber teuer werden.

Bis zu 500 Menschen können in einigen Jahren auf dem Gelände der alten Vinzenz-Pallotti-Schule leben. Aktuell läuft der Architekten-Wettbewerb für die Gestaltung der 22.000 Quadratmeter großen Fläche. Auf Anregung der Freien Wähler will die Stadt dem Landkreis als Eigentümer vorschlagen, dass dort eine große Quartiersgarage gebaut wird.

Die Freien Wähler schlagen eine Tiefgarage vor. Der Parkdruck in dem Viertel um Herrgottsruh werde immer stärker, sagte Alexander Strobel im Stadtrat. Wie berichtet, finden Friedhofsbesucher teilweise keinen Parkplatz.