Kinder porträtieren sich selbst - ihr Vorbild ist ein großer Künstler

Beim neuen Kurs in der Friedberger Kunstschule von Rose Maier Haid entstehen Werke im Stil des Expressionisten Alexej von Jawlensky.

Der Künstlerin Rose Maier Haid ist wichtig, dass die Kinder, die sie unterrichtet, auch einmal weg vom schulischen Kunstunterricht kommen, bei dem meist nur „saubere“ Maltechniken vermittelt werden. Der „gschlamperte“ Malstil des Expressionisten Alexej von Jawlensky sei perfekt, damit sich die Kinder austoben können, während sie gleichzeitig etwas über zeitgenössische Kunst lernen, fand sie. Heraus kamen ungewöhnliche Werke.

Ein großer blauer Bär ziert den Eingang zu Maier Haids Kunstschule. Der „Friedbär“ ist ein Zeichen für die Stadt, Begegnung und Frieden. Mit ihrer Kunst will sie Menschen in Friedberg und der Welt verbinden. Ihr Ziel ist, dass die Kunst „gesehen und verstanden“ wird. Sie setzt sich dafür seit 38 Jahren innerhalb und außerhalb ihrer Schule ein, die sie liebevoll mit dem von Josef Beuys geprägten Begriff der "sozialen Plastik" bezeichnet.

Selbstporträt nach Jawlensky. Foto: Rose Maier Haid

Jung und Alt besuchen Rose Maier Haids Kunstschule

„Das jüngste Kind, das wir hier haben ist vier, das älteste bin mit Abstand ich“, erzählt die 81-Jährige mit einem breiten Grinsen. Jung und Alt besuchen ihre Kunstschule, vorwiegend Kinder, aber auch Erwachsene nehmen regelmäßig an ihren Kursen teil. Besonders während der Hochphase der Pandemie hat sie dafür gekämpft, dass ihre Schule weiter bestehen bleibt. Mit ständiger Maskenpflicht konnte sie das erreichen, es gab nie größere Kurspausen.

Ihr neuestes "Juwel" ist ein Porträtkurs für Kinder. Bei diesem zweistündigen Kurs lernen diese den rohen, farbenfrohen Malstil von Alexej von Jawlensky kennen. Der deutsch-russische Künstler, der von 1865 bis 1941 lebte, war ein bedeutender expressionistischer Maler, der unter anderem mit Wassily Kandinsky Teil der weltbekannten Künstlergruppe "Der Blaue Reiter" war.

Im ersten Schritt malten die Kinder in Friedberg das berühmte Selbstporträt Alexej Jawlenskys nach. Foto: Elias Pinnow

Schritt für Schritt tasten sich die Teilnehmenden an ihr fertiges Bild heran: Zuerst betrachtet Maier Haid mit den Kindern ein Selbstporträt von Jawlensky. Das in Wiesbaden hängende Bild, das als eines seiner Schlüsselwerke gilt, ist dabei in seiner Originalgröße ausgedruckt und hängt als großes Plakat in ihrem Atelier. Die jungen Künstlerinnen und Künstler tauschen sich dabei aus: „Die Kinder schauen etwas an, was nicht ordentlich ist, und irgendwann entdecken sie: Das ist Kunst, hinter diesem Bild steckt mehr.“

Bei diesem Kunstprojekt in Friedberg braucht jeder einen Spiegel

Danach geht es ans Werk, jedes Kind bekommt hierfür ein großes Stück Zeichenkarton und eine Staffelei. Dazu gibt es für jeden einen Spiegel. Die Kursteilnehmer und -teilnehmerinnen können sich im Malprozess darin betrachten. Erstmal wird das Grundgerüst des Gesichtes mit Kohle angedeutet. Haid gibt den Kindern dabei Tipps und ist für jede Frage offen. „Ich würde allerdings niemals etwas in das Bild malen, ich zeichne Verbesserungsvorschläge wenn dann auf ein Blatt daneben.“ Ihr ist wichtig, dass die Kinder die Vorgänge selbstständig lernen, und diese am Ende ein komplett von ihnen gemaltes Kunstwerk mit nach Hause nehmen können.

Im Malkurs von Rose Maier Haid. Foto: Rose Maier Haid

Danach wird mit bunten Acrylfarben gemalt. Auch hier gibt die Künstlerin eine kleine Einführung, dann darf selbst gemalt werden. Haid ist von den Ergebnissen begeistert: „Das, was die Kinder da gemalt haben, ist toll, ein paar der Bilder könnten so als zeitgenössische Kunst im Museum hängen.“

Das Angebot kommt gut an: Rund 50 Kinder nahmen am Jawlensky-Porträtkurs teil. Obwohl ihre Kurse gut besucht werden, kann sie aber noch keinen langfristigen Ausblick auf künftige Projekte geben. Ihr mangelt es zwar nicht an Motivation oder Plänen für die Zukunft, sie wolle aber in Anbetracht ihres Alters nichts versprechen, was sie nicht halten kann. Auf jeden Fall aber will sie die Schönheit vermitteln, die sie selbst durch diese erfährt. "Es lebe die Fantasie!", so Maier Haid.