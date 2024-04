Konzert im Schloss: Songs of Love and Peace in Friedberg

In Zeiten von Krieg und Extremismus will eine Musikgruppe im Schloss ein Zeichen für Frieden setzen. Zu hören sind Songs von Bob Dylan bis Cat Stevens.

Statt frühlingshafter Aufbruchstimmung bestimmen gerade Krieg und Krisen das Leben der Menschen. Dagegen will eine bunte Musikgruppe ankämpfen, die sich fragt: "Was können wir als Einzelne tun?" Zusammen wollen sie Liebe und Hoffnung verbreiten und dafür sorgen, dass es mehr nach Frieden und globaler gemeinsamer Verantwortung tönt. Deshalb wollen sie ein Konzert in Friedberg spielen.

"Songs of Love & Peace - weil sie aktueller sind als nie zuvor und weil es immer Liebe und Frieden braucht." Das ist das Motto der Konzertreihe von Ricardo Volkert & Friends, die am 26. April im Wittelsbacher Schloss spielt. Zusammen mit Bernhard Seidel, der seit 2015 ehrenamtlich bei der Flüchtlingshilfe tätig ist, stellten sie ein Programm, inspiriert von der amerikanischen Friedensbewegung der 60er und 70er Jahre, zusammen. Songs, geschrieben für eine Zeit voll Liebe und Gewalt, zwischen Summer of Love, Bürgerrechtsbewegung und Vietnamkrieg.

Für Seidel lassen die unablässigen Kriegsberichte die Bevölkerung immer mehr abstumpfen und besonders im rechten politischen Lager auf einfache Lösungen setzen. Des Weiteren sprechen sie sich gegen Krieg, Aufrüstung, Klimakrise, Populismus, Krise der Demokratie, fehlende Solidarität und Antisemitismus aus. Dagegen wollen sie aktiv werden, Denkanstöße schaffen und die Herzen des Publikums mittels dieser Songs für die Idee des Friedens und der demokratischen Empathie öffnen.

Konzert über Frieden im Friedberger Schloss am 26. April

Musikalische Unterstützung gibt es dabei von alten Freunden. Denn vor dem Krieg in der Ukraine leitete Seidel in Kiew ein Tango-Ensemble. Geiger Alexander Rudyk konnte nun mit seiner Familie in Deutschland eine dauerhafte Unterkunft finden und auch Seidels Musikerfreunde Anna und Denys Dontsov fanden im Haus seiner Freundin eine dauerhafte Bleibe. Elke Brüsch und Dirk Trageser vervollständigen die Musikgruppe.

Gespielt werden unter anderem Songs von Bob Dylan ("Blowin in the wind", "The times are changing"), Leonard Cohen ("Halleluhja"), Pete Seeger("If I had a hammer", "Where have all the flowers gone", "turn, turn, turn"), Simon & Garfunkel, Cat Stevens, Crosby Stills Nash & Young, Kris Kristofferson und anderen.