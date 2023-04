Lions Club Friedberg tut Gutes mit dem Adventskalender

Erlös der Aktion geht wieder an Einrichtungen und Organisationen aus dem Raum Friedberg.

So zeitig wie der Letztjährige war der Adventskalender des Lions Club Friedberg noch nie ausverkauft. Dank des großen Interesses der Friedberginnen und Friedberger können sich auch dieses Jahr wieder zahlreiche Einrichtungen und Initiativen über die Unterstützung freuen, die Klubpräsident Thomas Kitzhofer bei einer Veranstaltung in der Kunstschule übergab.

Auch die KunstSchule zählt zu den Begünstigten der Kalenderaktion - vor Ort wurde dadurch bereits eine neue Deckenbeleuchtung umgesetzt, um die Malkurse mit bestem Licht zu versorgen. Die Vinzenz-Palotti-Schule fördert ihren "Club der schönen Künste" und besucht mit ihren Schülerinnen und Schüler Theateraufführungen und Konzerte. Das Bürgernetz Friedberg unterstützt mit der Spende die Initiative gegen Einsamkeit und bietet u.a. das Mittwochs-Café an.

Spende für den Förderverein der Konradin-Realschule

Die Konradin-Realschule erweitert ihre Bibliothek, da bei den Schülern reges Interesse an Lektüre herrscht und neue Bücher angeschafft werden sollen. Deren Förderverein unterstützt u.a. die Realisierung von Ausflügen, die die Anmietung eines Reisebusses erfordern. Die First Responder aus Dasing fahren mit ihrem privat finanzierten Einsatzfahrzeug unter dem Dach des Roten Kreuzes bis zu 140 ehrenamtliche Einsätze im Jahr, um Leben zu retten. Das dadurch sehr strapazierte Fahrzeug kann dank der Spende in bestem Zustand erhalten werden, um für den nächsten Einsatz gerüstet zu sein.

Die Bürger für Friedberg und der Freundeskreis des Friedberger Musiksommers unterstützen Kinderkonzerte, Künstlerverpflegung und Friedberger Musiker. Bei der Sozialstation kommt das Geld dem Teil der Tagespflege zugute, die nicht offiziell gefördert wird. Der Kinderheimverein veranstaltet u. a. mit acht Jugendlichen aus der Heimbetreuung eine Freizeit mit Taekwondo Kurs. Auch die Kartei der Not, das Leserhilfswerk der Friedberger Allgemeinen, wurde mit einer Spende bedacht.

Friedberger Geschäftswelt unterstützt den Adventskalender

Boris Aschenbrenner, der derzeitige Organisator des Adventskalenders des Lions Club Friedberg, berichtete über die Anstrengungen des Clubs, diesen immer wieder mit großem Engagement aufzulegen, und bedankte sich bei der Friedberger Geschäftswelt für die großartige Mithilfe in Form von Sachspenden und Gutscheinen. Ein besonderer Dank ging an den ehemaligen Rektor der Konradin- Realschule, Anton Oberfrank, der seit vielen Jahren das Motiv des Kalenders entwirft. (AZ)